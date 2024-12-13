Економіка

В Укренерго повідомили про наслідки масованої атаки РФ
13 Грудня 2024 11:31
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електроенергія, ракетний удар
Ілюстративне фото / ДТЕК

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах.

Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Обсяг заходів обмеження сьогодні був вимушено збільшений, зазначили в Укренерго.

“Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу”, – йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги: “Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів”.


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