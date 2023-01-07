Суспільство

В Укренерго попередили про можливі відключення через похолодання

7 Січня 2023 13:44
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електропостачання, Укренерго

Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури.

Протягом дня через посилення похолодання  прогнозується зростання рівня споживання, повідомили в Укренерго.

Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Нагадаємо, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних  атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно. Просимо про витримку і розуміння.


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