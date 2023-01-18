Суспільство

В Україну вдалося повернути 125 вивезених до Росії дітей

18 Січня 2023 07:34
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війна, діти

В Україну вдалося повернути 125 дітей, яких незаконно вивезли до Росії під час війни, повідомила уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук під час відкриття проекту “Ukraine is You” у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

“Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тисяч дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалося повернути назад додому”, – заявила Дар’я Герасимчук.


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