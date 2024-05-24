Політика

В Україну прибув новий німецький комплекс Iris-T, – Spiegel

24 Травня 2024 20:40
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німеччина, допомога, ппо
Пускова установка ЗРК IRIS-T SLM / Фото: DPA

Уряд Німеччини посилює протиповітряну оборону України. Як повідомляє Spiegel, у п’ятницю в Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони Iris-T-SLM.

Це означає, що Україна тепер має чотири системи середньої дальності Iris-T і одну систему малої дальності Iris-T, зазначає видання.

“Ці системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва і Львова від російських повітряних атак протягом останніх півтора року. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Загалом Німеччина пообіцяв Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM і одинадцять систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS виробництва німецької компанії Diehl Defence.

При цьому журналісти зазначають, що Україні не вистачає не лише самих зенітних систем, а й боєприпасів до них.


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