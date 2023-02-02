В Україну прибули 15 єврокомісарів

До Києва на чолі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн для участі у спільному з українським урядом засіданні прибули 15 європейських комісарів.

Весь список сьогодні оприлюднила Європейська комісія.

До складу делегації увійшли:

виконавчий віце-президент по Європі, придатній для цифрової епохи Маргрете Вестагер,

виконавчий віце-президент з економіки Валдіс Домбровскіс,

Високий представник Жозеп Боррель,

віце-президент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович,

віце-президент прозорості Віра Юрова,

віце-президент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас,

комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт,

комісар з економіки Паоло Джентилоні,

комісар з сільського господарства Януш Войцеховський,

комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс,

комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон,

комісар із кризового управління Янез Ленарчич,

комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Вархейї,

комісар з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс,

комісар з фінансових послуг, фінансової стабільності та Союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннес.

“Візит Колегії є яскравим символом підтримки Єврокомісією України перед обличчям неспровокованої та невиправданої агресії Росії. Засідання Комісії та уряду України надасть можливість обмінятися думками щодо багатьох напрямків співпраці між ЄС та Україною та обговорити майбутню реконструкцію, а також європейський шлях країни. Це також можливість поглибити співробітництво з Україною”, – зазначили у Єврокомісії.