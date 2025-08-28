В Україну повертається спека

В Україні знову повертається спека — 29 серпня очікується сонячна та суха погода з температурою до +32 градусів. На вихідних стовпчики термометрів піднімуться ще вище — місцями до +35.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Завтра в Україні буде сухо, сонячно та спекотно. Антициклон. Максимальна температура повітря становитиме +28+32 градуси. Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи-неділі вона досягне +30+35 градусів, хіба що 31-го серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24+27 градусів”, — зазначила вона.

У Києві, за словами синоптикині, розпочалося “своєрідне бабине літо”. 29 серпня у столиці буде сонячно, без опадів і близько +28.

“Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7-го вересня стане лагідніше!” — додала Діденко.