Суспільство

В Україну повернули ще 3 дітей

5 Квітня 2024 13:15
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окупація
Ілюстративне фото / Getty Images

З окупації повернули 16-річну дівчину сироту і хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати та її двоє дітей – 15-річна дочка та 5-річний син.

Над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. 


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