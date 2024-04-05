В Україну повернули ще 3 дітей

З окупації повернули 16-річну дівчину сироту і хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати та її двоє дітей – 15-річна дочка та 5-річний син.

Над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.