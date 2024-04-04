В Україну повернеться мінусова температура

На територію деяких областей Україні 5 квітня повернеться “мінус”.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0… -3 С°.
Також холодніше, але без “мінусу” буде і на решті територій, в середньому +3…+7 С°.
Та протягом дня 5 квітня температура повітря підніметься до +13…+18 С° у більшості областей. У Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській – місцями буде прохолодно +7…+9 С°.
Деяким регіонам слід бути готовими до дощу.
“Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області”, – написала Наталка Діденко.
Решта території України – без опадів.