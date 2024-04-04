Суспільство

В Україну повернеться мінусова температура

4 Квітня 2024 13:25
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

На територію деяких областей Україні 5 квітня повернеться “мінус”.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0… -3 С°. 

Також холодніше, але без “мінусу” буде і на решті територій, в середньому +3…+7 С°.

Та протягом дня 5 квітня температура повітря підніметься до +13…+18 С° у більшості областей. У Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській – місцями буде прохолодно +7…+9 С°.

Деяким регіонам слід бути готовими до дощу. 

“Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області”, – написала Наталка Діденко.

Решта території України – без опадів.


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