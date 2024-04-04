В Україну повернеться мінусова температура

На територію деяких областей Україні 5 квітня повернеться “мінус”.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0… -3 С°.

Також холодніше, але без “мінусу” буде і на решті територій, в середньому +3…+7 С°.

Та протягом дня 5 квітня температура повітря підніметься до +13…+18 С° у більшості областей. У Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській – місцями буде прохолодно +7…+9 С°.

Деяким регіонам слід бути готовими до дощу.

“Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області”, – написала Наталка Діденко.

Решта території України – без опадів.