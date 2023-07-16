Суспільство

В Україну хочуть повернутися понад 75% біженців

16 Липня 2023 16:58
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біженці

Значна більшість – понад 75% – біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити Україну через війну, сподіваються повернутися додому в майбутньому, проте найближчим часом це планують зробити лише близько 15% із них, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини результати проведеного у квітні-травні масштабного опитування.

Як йдеться у доповіді, частка тих, хто висловив намір повернутися до України у найближчі три місяці (14% біженців та 15% внутрішньо переміщених осіб), вища серед біженців родом з Миколаївської та Чернігівської областей, а також серед внутрішньо переміщених осіб із Миколаївської, Київської області та Києва та набагато нижче серед внутрішньо переміщених осіб, які прибувають зі сходу України (за винятком Харківської області).

У майбутньому хочуть повернутися 62% біженців та 67% внутрішньо переміщених осіб. Надія на повернення вища серед внутрішньо переміщених осіб родом із Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Біженці, які розміщені в сусідніх з Україною країнах, частіше висловлюють надію на повернення, ніж ті, хто живе в інших європейських країнах (71% проти 57%).

Опитані у дослідженні пов’язували свої наміри повернутися з ситуацією з безпекою та медичним обслуговуванням у них вдома в Україні, а також із їх соціально-економічним становищем, наприклад, наявністю роботи.


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