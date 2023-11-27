В Україну 29 листопада прийде новий циклон

Циклон, який нещодавно прийшов в Україну, вже відходить у північно-східному напрямку, але у середу, 29 листопада, прийде новий. Проте він не буде таким руйнівним, як нинішній.

Про це на брифінгу розповіла синоптикиня “Укргідрометцентру” Наталія Птуха.

“Нинішній циклон відходить у північно-східному напрямку, покидає територію України через Сумську та Чернігівську області. Його центр вже практично вийшов за межі нашої країни. Зараз трохи є залишкових явищ по Чернігівщині та Сумщині у вигляді невеликого снігу. Сьогодні вдень вже, у принципі, більш спокійна ситуація”, — сказала Птуха.

За словами синоптикині, у вівторок, 28 листопада, в Україні буде певна тимчасова перерва між атмосферними фронтами, але можуть бути певні опади у західних областях, зокрема, на Закарпатті, у вигляді мокрого снігу з дощем.

“А от вже у середу, у ніч на середу, ми чекаємо на вихід нового циклону. Але він вже буде мати трохи іншу траєкторію. Цей циклон буде більше з південного заходу, тобто, буде заходити через західні області й південно-західні, через Вінниччину. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України”, — сказала Птуха.

Водночас вона поінформувала, що другий циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази.

“Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, а температура вдень та вночі становитиме 0-6 градусів морозу. А ось вже, наприклад, по північних, а також Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — це буде мокрий сніг. Решта території – це залишається у нас південь, південний схід – переважно буде дощ”, — розповіла синоптикиня.

За її словами, у Києві також очікується ця змішана фаза опадів, які можуть розпочатися з дощу, а потім перейти у сніг, тобто сніг буде мокрим. Птуха додала, що у другому циклоні очікується, що вітри матимуть трохи меншу швидкість, на відміну від тих, які були у першому циклоні.

“У цей наступний циклон очікуємо, що також будуть вітри – завжди циклони супроводжуються поривами вітру – але в межах 15-22 (метрів на секунду). Можливо, трохи більше буде (вітрів) по західних областях, та цю інформацію будемо уточнювати завтра. Але наступний (циклон) не буде настільки руйнівний, як цей. Просто у плані опадів він буде більш всеосяжний для території України”, — зазначила Птуха і зауважила, що найактивніша фаза другого циклону припадає на ніч на середу, і потім він покидатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини вже у день середи.

“А у п’ятницю (1 грудня) буде ще один буде атмосферний фронт, про нього вже потім більш детально можна на сайті Гідрометцентру дивитися інформацію”, — сказала Птуха

Синоптикиня також розповіла, що в Україні формується тенденція до того, щоб зимові періоди були теплими.

“Загальні тенденції є до того, що у нас по території України стають періоди з холодами все менше. Тобто, холодних днів у зимовий період стає менше, ніж теплих. Зараз, у порівнянні до кліматичної норми, все ж таки тенденція йде до теплих зим, як і попередні були”, — пояснила Птуха.

Вона підкреслила, що ця тенденція абсолютно не виключає такі моменти, як снігопади або вихід циклонів із півдня, південного заходу – але вони більш короткотривалі й додала, що в Україні найближчим часом значного зниження температури не передбачається.

“Як кажуть у народі, тріскучих морозів найближчим часом не передбачається. Навпаки, по півдню країни у нас наприкінці тижня температурні показники знову можуть бути вище 10 градусів (тепла) — це доволі висока температура, як для початку грудня”, — сказала синоптикиня.

Водночас Птуха зазначила, що сніговий покрив залишиться по північній частині України — це Волинь, Рівненщина, Житомирщина та Київщина.