Техно

В українські F-16 інтегрують французькі авіабомби AASM

3 Травня 2024 19:08
зброя, літаки
Авіабомби Mk.82 з високоточним комплектом AASM / Фото: AdL

У майбутні українські винищувачі F-16 будуть інтегровані французькі високоточні авіаційні бомби AASM “Hammer”.

Про це заявив Томас Гасіллуд,  депутат та голова Комісії з питань оборони та збройних сил Франції, повідомляє Мілітарний.

“Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну”, – заявив Гасіллуд в етері каналу LCI.

Втім, інших деталей він не озвучив. Варто зазначити, що фізичне встановлення французьких коригованих авіабомб на F-16 не є проблемою, адже вони використовують те саме кріплення для авіабомб Mark 82.


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