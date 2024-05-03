В українські F-16 інтегрують французькі авіабомби AASM

У майбутні українські винищувачі F-16 будуть інтегровані французькі високоточні авіаційні бомби AASM “Hammer”.

Про це заявив Томас Гасіллуд, депутат та голова Комісії з питань оборони та збройних сил Франції, повідомляє Мілітарний.

“Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну”, – заявив Гасіллуд в етері каналу LCI.

Втім, інших деталей він не озвучив. Варто зазначити, що фізичне встановлення французьких коригованих авіабомб на F-16 не є проблемою, адже вони використовують те саме кріплення для авіабомб Mark 82.