Суспільство

В Україні з’явиться електронна система “єКоноплі”
10 Березня 2025 16:48
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Ілюстративне фото / Міністерство аграрної політики та продовольства України
Ілюстративне фото / Міністерство аграрної політики та продовольства України

З 10 березня Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему “єКоноплі”, яка сприятиме розвитку ринку промислових конопель.

Як зазначили в Мінагрополітики, цей сервіс допоможе зробити галузь більш відкритою, а також сприятиме формуванню об’єктивних статистичних та аналітичних даних.

“Коноплі – це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки”, – зауважив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, запуск “єКоноплі” забезпечить прозорість ринку та допоможе виробникам у подальшому розвитку цього напряму.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

  • Модуль реєстрації суб’єктів господарювання у сфері промислових конопель;
  • Модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
  • Модуль посіву та врожаю;
  • Модуль лабораторних досліджень;
  • Модуль витягів та звітності;
  • Інтерактивна мапа.

Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;
  • Державним земельним кадастром;
  • Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; 
  • Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

  • Підготувати лише КЕП.
  • Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.


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