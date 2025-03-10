В Україні з’явиться електронна система “єКоноплі”

З 10 березня Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему “єКоноплі”, яка сприятиме розвитку ринку промислових конопель.
Як зазначили в Мінагрополітики, цей сервіс допоможе зробити галузь більш відкритою, а також сприятиме формуванню об’єктивних статистичних та аналітичних даних.
“Коноплі – це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки”, – зауважив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
За його словами, запуск “єКоноплі” забезпечить прозорість ринку та допоможе виробникам у подальшому розвитку цього напряму.
Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:
- Модуль реєстрації суб’єктів господарювання у сфері промислових конопель;
- Модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
- Модуль посіву та врожаю;
- Модуль лабораторних досліджень;
- Модуль витягів та звітності;
- Інтерактивна мапа.
Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;
- Державним земельним кадастром;
- Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
- Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації в Реєстрі необхідно:
- Підготувати лише КЕП.
- Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.
Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.