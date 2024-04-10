Техно

В Україні з’явиться альтернатива Starlink

10 Квітня 2024 18:28
інтернет
Ілюстративне фото / Reuters

“Київстар” стане офіційним представником британської OneWeb в Україні та зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету.

Про це повідомив на Business wisdom summit B2B-директор “Київстар” Костянтин Вечір, передає “Інтерфакс-Україна“. 

Компанія OneWeb володіє сузір’ям супутників для забезпечення високошвидкісного інтернет-зв’язку, що робить її альтернативою Starlink від SpаceX.

“Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу”, – розповів він. 

За словами B2B-директора компанії, OneWeb має свою супутникову мережу, що здатна забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.  

“Ми розуміємо і маємо запити… від спеціальної сфери Збройних сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це – надання зв’язку в критичних умовах”, – додав Вечір.


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