В Україні зростає частка населення, яка готова піти на територіальні поступки

Частка українців, згодних відмовитися від територій заради закінчення війни сягнула 32%. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-22 травня і 20-25 червня 2024 року.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти поступок.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.