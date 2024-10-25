В Україні знизився імпорт бензину

У січні-вересні 2024 року знизився імпорт бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 919,5 тис. т.

Про це пише enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи “А-95”.

Більш ніж половина бензину (64%) надійшла в Україну залізничним транспортом, зростання за рік становило 44% (590,5 тис. т).

Водночас імпорт бензовозами впав на 31%, до 220 тис. т. Основним чинником зміни логістики можна вважати польські страйки, які розпочалися 6 листопада 2023 року і тривали до 22 квітня 2024-го.

Внаслідок цього Польща втратила майже 86% автоперевезень пального, але замістила їх залізничними.

Також суттєво скоротилося постачання автодорогами з Болгарії (-59%), Словаччини (-58%) й Латвії (майже на 100%).

Після дворічного балансування 2024 року західний напрямок імпорту здобув перемогу над південним.

Захід додав 22% (498 тис. т), тоді як південь втратив 26% (421,7 тис. т).

Головним чином, як зазначається у статті, південний напрямок втратив обсяги через суттєве зниження постачань із Греції, відвантаження звідки 2023 року мали ситуативний характер.

У першому півріччі поточного року імпорту звідти взагалі не було, а потім ринок трохи підтягнув обсяги у рамках підготовки до підвищення акцизів з 1 вересня (ця причина обумовила великі грецькі обсяги й 2023 року).

“А що трапилось на заході? Буквально вистрелила Литва – на 40%, до 161,2 тис. У вересні Мажейкяй взагалі став найбільшим постачальником бензину – 35,2 тис. т (+38% порівняно з серпнем). Литовці утримують статус одного з найбільших постачальників попри кардинальну зміну системи імпорту після 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

“Одним із головних чинників цього успіху є історичні зв’язки з українськими контрагентами й відмінна репутація литовського продукту”, – вважає директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн. Але він додає, що все ж головним чинником реінкарнації Мажейкяя в Україні є ціна.