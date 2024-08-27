Кримінал

В Україні знешкодили наркосиндикат, який виробляв важкі психотропи
27 Серпня 2024 16:44
читать на русском →
наркотик, сбу
Затриманий учасник наркосиндикату / Фото: СБУ

СБУ та Національна поліція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

У результаті спецоперації в Одесі на інших регіонах України одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг “товару” на суму понад 20 млн грн за цінами чорного ринку. При цьому, в межах кримінального провадження задокументовано контрабанду 120 кг психотропних речовин. 

Серед вилученого у фігурантів – великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

“У ході комплексних заходів встановлено локацію нарколабораторії угруповання, яку фігуранти облаштували на одному з дачних кооперативів Одеси. Усі компоненти для виготовлення заборонених речовин вони отримували контрабандою від своїх спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через спеціалізовані інтернет-форуми”, – повідомляє спецслужба.

Готову “продукцію” наркоділки збували по найбільших містах України, використовуючи так звані “закладки”.

Також для оптової наркоторгівлі учасники угруповання створили власну мережу Телеграм-каналів, де рекламували свій “товар”. Крім цього фігуранти активно шукали потенційних покупців у даркнеті.

Вилучені речові докази / Фото: СБУ

Під час 44 обшуків у затриманих виявлено:

  • 280 літрів прекурсорів для виробництва наркотиків і психотропів;
  • майже 17 кг заборонених речовин;
  • технологічне обладнання нарколабораторії.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Серпня 2024 19:29

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
27 Серпня 2024 16:44

В Україні знешкодили наркосиндикат, який виробляв важкі психотропи
27 Серпня 2024 16:20

Зеленський збирається передати президенту США план перемоги України. Одна з його частин – Курська операція
27 Серпня 2024 15:24

В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету
27 Серпня 2024 15:01

Зеленський назвав цілі та мету Курської операції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки