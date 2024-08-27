В Україні знешкодили наркосиндикат, який виробляв важкі психотропи

СБУ та Національна поліція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

У результаті спецоперації в Одесі на інших регіонах України одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг “товару” на суму понад 20 млн грн за цінами чорного ринку. При цьому, в межах кримінального провадження задокументовано контрабанду 120 кг психотропних речовин.

Серед вилученого у фігурантів – великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

“У ході комплексних заходів встановлено локацію нарколабораторії угруповання, яку фігуранти облаштували на одному з дачних кооперативів Одеси. Усі компоненти для виготовлення заборонених речовин вони отримували контрабандою від своїх спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через спеціалізовані інтернет-форуми”, – повідомляє спецслужба.

Готову “продукцію” наркоділки збували по найбільших містах України, використовуючи так звані “закладки”.

Також для оптової наркоторгівлі учасники угруповання створили власну мережу Телеграм-каналів, де рекламували свій “товар”. Крім цього фігуранти активно шукали потенційних покупців у даркнеті.

Вилучені речові докази / Фото: СБУ

Під час 44 обшуків у затриманих виявлено:

280 літрів прекурсорів для виробництва наркотиків і психотропів;

майже 17 кг заборонених речовин;

технологічне обладнання нарколабораторії.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.