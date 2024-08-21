В Україні збільшилась кількість боржників по аліментах, – Опендатабот

Кількість боржників по аліментах зросла на 14% з початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У Єдиному реєстрі боржників з’явилося 23 376 проваджень за борги по аліментах від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема майже 3 тис. проваджень відкрили цьогоріч.

“Абсолютна більшість боржників по аліментах – чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах”, – зазначили аналітики.

З 2021 року Дніпропетровщина займає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах. Наразі там відкрито 20 303 проваджень або ж 11% від загальної кількості. На Харківщині зафіксовано 11 139 проваджень або 6%, а у Запорізькій області – 9 343 або 5%.