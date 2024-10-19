Політика

В Україні збільшать термін військового вишколу
19 Жовтня 2024 15:17
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Ілюстративне фото / Фото ГО “Український легіон”

В Україні стартував пілотний проєкт, який передбачає збільшення термінів військового вишколу до півтора місяця. Про це на брифінгу щодо змін в організації бойової підготовки у Збройних Силах України розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін.

За його словами, на які посилається LIGA.net, до проєкту залучено близько 500 військовослужбовців. Він реалізується на базі чотирьох ключових навчальних центрів.

Крім цього, вже оновлена програма військового вишколу. Вона передбачає вивчення основ БпЛА, окопних засобів радіоелектронної боротьби, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання.

Межевікін зазначив, що збільшення термінів навчання впроваджується в межах програми “Збереження життя військовослужбовців”, ініційованої головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським.

По завершенні пілотного проєкту будуть проаналізовані результати підготовки з урахуванням термінів навчання тривалістю один та півтора місяця, після чого будуть надані пропозиції щодо подальшого удосконалення програми.


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