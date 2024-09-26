Суспільство

В Україні збережеться суха й тепла погода
26 Вересня 2024 21:57
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / glavnoe.in.ua

У п’ятницю, 27 вересня, в Україні буде сухо, лише в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях удень місцями пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°; у Карпатах уночі 9-14°, вдень 15-20°.

У Києві в п’ятницю також буде без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У суботу, 28 вересня, також буде сухо і тепло. Лише в західних областях короткочасні дощі (вдень у Карпатах місцями значні), окремі грози. Вітер південний, південно-східний із переходом у західних, Вінницькій та більшості північних областей на північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південно-східній частині країни та на Харківщині 11-16°, вдень 24-29°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві 28 вересня також збережеться суха погода, вітер південний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°, 29 вересня вночі 14-16°, вдень 20-22°.


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