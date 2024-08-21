В Україні завтра переважно без опадів, вдень до 37°

У південній частині України, а також західних, удень і в Житомирській, Київській, Вінницькій і Дніпропетровській областях у четвер, 22 серпня, місцями короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 24°. Вдень у західних і Житомирській областях 21-26°, у Карпатах 15-20°. У Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях 28-33°, на решті території сильна спека 35-37°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

У п’ятницю, 23 серпня, в Україні без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, більшості північних областей і на Вінниччині вночі 12-17°, у західних областях 8-13°, удень 23-28°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.