Ексначальника Запорізького ТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту свого будинку

Судитимуть ексначальника Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав підлеглих до ремонту об’єктів нерухомості своєї родини.

“Йому інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману”, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

З лютого по липень 2023 року обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт. Вони проводилися на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини.

“Обвинувачений із використанням свого службового становища безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тис грн. Своїми протиправними діями він спричинив збитки державі”, – додали в прокуратурі.

Наразі триває судовий розгляд стосовно експосадовця в іншому кримінальному провадженні. Він обвинувачується у перевищенні службових повноважень.