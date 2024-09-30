Кримінал

Ексначальника Запорізького ТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту свого будинку
30 Вересня 2024 13:47
читать на русском →
армія, корупція
Затриманий ексначальник Запорізького обласного ТЦК та СП / Фото: Офіс Генерального прокурора

Судитимуть ексначальника Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав підлеглих до ремонту об’єктів нерухомості своєї родини.

“Йому інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману”, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

З лютого по липень 2023 року обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт. Вони проводилися на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини.

“Обвинувачений із використанням свого службового становища безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тис грн. Своїми протиправними діями він спричинив збитки державі”, – додали в прокуратурі.

Наразі триває судовий розгляд стосовно експосадовця в іншому кримінальному провадженні. Він обвинувачується у перевищенні службових повноважень.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Вересня 2024 18:09

Генеральний секретар НАТО висловився про можливість вступу України до Альянсу
30 Вересня 2024 17:20

Зустріч Сибіги та Сіярто: обговорили план перемоги України та питання національних меншин
30 Вересня 2024 16:33

В Україні планують запровадити 7 типів альтернативних дитячих садочків
30 Вересня 2024 15:51

Окупанти атакували Мирноград Донецької області: є загиблий і постраждалий
30 Вересня 2024 14:40

Ізраїль готується до сухопутної операції в Лівані – WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки