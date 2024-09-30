Політика

Колишній прем’єр Британії Джонсон повідомив, від чого померла королева Англії
30 Вересня 2024 17:47
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Джонсон
Борис Джонсон /Hromadske

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах “Unleashed” стверджує, що покійна королева Єлизавета II померла від раку кісток. 

Про це повідомляє Politico, посилаючись на фрагменти мемуарів, які потрапили до них у руки.

Джонсон зазначає, що на момент своєї відставки у вересні 2022 року він “протягом року або більше був в курсі”, що у королеви була “форма раку кісток”. Це вперше, коли високопосадовець з Великої Британії озвучив ймовірну причину смерті королеви, що є досить незвичним для країни, де інформація про здоров’я монархів завжди зберігається в таємниці.

У мемуарах Джонсон також ділиться спогадами про свої останні зустрічі з Єлизаветою II, зазначаючи, що вона виглядала “більш блідою і згорбленою”, а на її руках і зап’ястях були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій. Він підкреслює, що, незважаючи на її хворобу, “настрій монарха не змінювався”, і в розмовах вона час від часу сяяла своєю “білосніжною посмішкою”.

Джонсон також стверджує, що королева вже влітку усвідомлювала наближення своєї смерті, але “була сповнена рішучості виконати свій останній обов’язок” – передати владу наступному прем’єру.


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