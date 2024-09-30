В Україні планують запровадити 7 типів альтернативних дитячих садочків

В Україні планують запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти, щоб полегшити доступ до дитячих садків. Це передбачено новим Законом «Про дошкільну освіту», який набере чинності 7 липня 2025 року.

Про це повідомила Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти і науки України, в інтерв’ю ZN.ua.

Вона пояснила, що Міністерство освіти і науки має намір розробити різноманітні моделі дошкільних закладів, щоб зрозуміти, яка з них є найбільш ефективною в різних умовах. Наразі в законі прописані лише загальні ідеї, а робочі групи займаються деталізацією їх реалізації.

Мобільний дитячий садок — це транспортний засіб, наприклад, автобус, який оснащений усім необхідним для роботи з дітьми. Він приїздить за графіком у різні населені пункти та зупиняється там, де є укриття. Батьки знають розклад і приводять своїх дітей на заняття.

«Це може стати хорошим варіантом для областей з великою кількістю зруйнованих садків, таких як Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська. Наразі в Україні 110 повністю зруйнованих дошкільних закладів і більше 1100 пошкоджених. Перший мобільний садок вже з’явився завдяки фінському уряду, і він працюватиме в Херсонській області», — зазначила Смірнова.

Спеціальний дитячий садок для дітей із особливими освітніми потребами забезпечуватиме дошкільну освіту для дітей віком від двох до семи або восьми років, які мають фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення.

Сімейний (родинний) садок — це дошкільний заклад, розташований у приватному просторі (будинку чи квартирі), адаптованому для надання освітніх послуг. Євгенія Смірнова згадала, що спостерігала, як ця модель працює в Німеччині в Kinder Garten, а також про популярність домашніх садочків в Ірландії та Франції.

«У таких садочках невеликі групи дітей виховуються у домашній атмосфері кількома вихователями з відповідними ліцензіями. Це рішення підходить для громад, яким важко підтримувати традиційний садок, оскільки вони повинні опалювати великі приміщення та мати чисельний штат при невеликій кількості дітей», — пояснила вона.

Міні-садок на п’ять дітей має схожу концепцію. Зараз робочі групи визначатимуть, як саме він функціонуватиме.

Центри педагогічного партнерства надаватимуть допомогу батькам у вихованні дітей, які не відвідують садок, з обов’язковою участю одного з батьків у навчальному процесі.

Центри розвитку дитини забезпечуватимуть здобуття дошкільної освіти, включаючи дітей, які навчаються в дитячих садках або вдома, за спеціальними програмами. Вони також можуть надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги.

Дошкільний осередок — це заклад для невеликої групи дітей, що відкривається при установі, такій як бібліотека, міністерство чи бізнес-організація.

За словами Смірнової, перевага осередків у тому, що для них не потрібні великі приміщення, якщо в громаді мало дітей. Роботодавці можуть також створювати дошкільні осередки, щоб залучити до роботи батьків малечі.

«Хочу поділитися новиною: з кінця наступного місяця в Міністерстві освіти і науки відкриється дошкільний осередок для дітей співробітників, де працюватимуть вихователі», — додала вона.