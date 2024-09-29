МОН: Українські діти віком п’яти-шести років обов’язково вивчатимуть англійську мову

В Україні з вересня 2026 року в усіх закладах дошкільної освіти діти віком п’яти-шести років обов’язково вивчатимуть англійську мову, відповідно до Закону “Про застосування англійської мови в Україні”, який у червні цього року підписав президент Володимир Зеленський, наголосила заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова в інтерв’ю ZN.UA.

За її словами, МОН розробило алгоритм підготовки вихователів дитсадків до викладання англійської. Для тих вихователів, які взагалі не володіють англійською або ж мають мінімальний рівень володіння, проводитимуть на безоплатній основі спеціальні курси.

“Крім того, спільно з партнерами організовано курси з методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; підготовлено репозитарій матеріалів, які вихователі зможуть використовувати на заняттях із дошкільнятами, а також методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо організації та проведення занять”, – повідомила заступниця глави МОН.

Смірнова вказала, що міністерство рухається до забезпечення кожного дитсадка вихователями, які навчатимуть англійської мови.