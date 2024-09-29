Суспільство

МОН: Українські діти віком п’яти-шести років обов’язково вивчатимуть англійську мову
29 Вересня 2024 15:20
читать на русском →
дитсадок, мова
Ілюстративне фото / Фото Мережа дитячих закладів “Тотоша”

В Україні з вересня 2026 року в усіх закладах дошкільної освіти діти віком п’яти-шести років обов’язково вивчатимуть англійську мову, відповідно до Закону “Про застосування англійської мови в Україні”, який у червні цього року підписав президент Володимир Зеленський, наголосила заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова в інтерв’ю ZN.UA.

За її словами, МОН розробило алгоритм підготовки вихователів дитсадків до викладання англійської. Для тих вихователів, які взагалі не володіють англійською або ж мають мінімальний рівень володіння, проводитимуть на безоплатній основі спеціальні курси.

“Крім того, спільно з партнерами організовано курси з методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; підготовлено репозитарій матеріалів, які вихователі зможуть використовувати на заняттях із дошкільнятами, а також методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо організації та проведення занять”, – повідомила заступниця глави МОН.

Смірнова вказала, що міністерство рухається до забезпечення кожного дитсадка вихователями, які навчатимуть англійської мови.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Вересня 2024 17:51

Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб
29 Вересня 2024 17:10

У розвідці пояснили, чим важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу
29 Вересня 2024 16:48

Данія та Україна домовилися про мільярдні інвестиції
29 Вересня 2024 15:53

Сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань” у Волгоградській області
29 Вересня 2024 15:20

МОН: Українські діти віком п’яти-шести років обов’язково вивчатимуть англійську мову
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки