Суспільство

В Харківський метросадок записалося понад 650 дітей

20 Січня 2024 13:30
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дитсадок

На п’ятьох станціях Харківського метрополітену з січня працює метросадок. Нині у садку навчаються близько 400 дітей.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту освіти міськради Валерій Шепель, передає Суспільне.

За його словами, у метросадку навчаються діти з 17 закладів дошкільної освіти. Заняття проходять у 16 приміщеннях.

Нині 656 заявок надійшло на зарахування до підземного дитсадка — це чверть від дітей старшого дошкільного віку, які перебувають у Харкові, розповів Шепель. З них 400 вже навчаються у метро.

“Сформували 41 групу. В одній групі — 18-20 учнів. Дитсадок можуть відвідувати діти 5-6 років, які з 1 вересня підуть до шкіл. Вони перебувають на станціях у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. За цей час діти відвідують три навчальні заняття по пів години. Є вихователі, психолог, медичні працівники”, — сказав заступник директора департаменту.

Метросадок працює у суботу та неділю. Одна дитина відвідує заняття один раз на тиждень. Усього дитсадок може вмістити близько 1000 дітей.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, місто планує розширити метросадок.


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