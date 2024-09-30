Ізраїль готується до сухопутної операції в Лівані – WSJ

Ізраїльські спецпідрозділи проводять розвідувальні операції на півдні Лівану, готуючись до можливого наземного вторгнення. Ці дії відбуваються попри міжнародні зусилля щодо запобігання ескалації конфлікту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомляють про рейди ізраїльських сил на півдні Лівану, включаючи дослідження тунелів “Хезболли” вздовж кордону. Ці операції розглядаються як підготовка до потенційного сухопутного вторгнення, яке може розпочатися найближчим часом.

Колишній високопоставлений офіцер ізраїльської армії Амір Авіві, який зберігає зв’язки з оборонним відомством, вважає наземну операцію неминучою. За його словами, нинішні рейди є стандартним етапом підготовки до масштабніших дій.

Авіві зазначає, що ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема із залученням елітних підрозділів. Він також вказує на ослаблені позиції “Хезболли”, що ставить перед Ізраїлем питання про масштаби та тривалість потенційної операції в Лівані.

Незважаючи на заклики США та арабських країн до дипломатичного вирішення конфлікту, Ізраїль продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Ліваном.

Начальник генштабу ізраїльської армії Герці Халеві зазначив, що поточні повітряні удари є підготовкою до наземної операції, підкресливши необхідність готовності військ до вторгнення на ворожу територію.

США також посилили свою військову присутність у регіоні, розмістивши дві авіаносні ударні групи в Червоному та Середземному морях, що є рідкісним випадком для цього регіону.