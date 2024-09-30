Працівників ДТЕК атакував ворожий дрон у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області енергетики компанії ДТЕК стали жертвами атаки російського безпілотника.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба енергохолдингу в соціальних мережах.

“Сьогодні знову важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії, коли ворог завдав удару дронами”, — зазначено в повідомленні.

На щастя, енергетики встигли знайти укриття і залишилися неушкодженими. Проте дрон російських окупантів влучив у службову автівку, повністю знищивши її.

Енергетиків успішно евакуювали з небезпечної зони. ДТЕК підкреслює, що, незважаючи на постійну загрозу, їхні співробітники продовжують всіма силами забезпечувати електропостачання навіть у таких складних умовах.