Кримінал

Працівників ДТЕК атакував ворожий дрон у Дніпропетровській області
30 Вересня 2024 16:53
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дрони, ДТЕК
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській області енергетики компанії ДТЕК стали жертвами атаки російського безпілотника. 

Інформацію про це оприлюднила пресслужба енергохолдингу в соціальних мережах.

“Сьогодні знову важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії, коли ворог завдав удару дронами”, — зазначено в повідомленні.

На щастя, енергетики встигли знайти укриття і залишилися неушкодженими. Проте дрон російських окупантів влучив у службову автівку, повністю знищивши її.

Енергетиків успішно евакуювали з небезпечної зони. ДТЕК підкреслює, що, незважаючи на постійну загрозу, їхні співробітники продовжують всіма силами забезпечувати електропостачання навіть у таких складних умовах.


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