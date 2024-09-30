Окупанти атакували Мирноград Донецької області: є загиблий і постраждалий

У понеділок, 30 вересня, армія РФ атакувала місто Мирноград Донецької області, в результаті чого загинула людина, є поранений.

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки на Мирноград Покровського району одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Крім того, було пошкоджено два багатоквартирні будинки.

За попередньою інформацією, травмований отримав осколкове поранення ноги та потребував допомоги. Фельдшер аварійно-рятувального відділення наклав турнікет та бандаж, зупинивши кровотечу. Після надання допомоги, чоловіка перевезли до медустанови. Лікарі оцінили його стан як середньої тяжкості.