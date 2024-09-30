Суспільство

Вересень 2024 року став першим місяцем щоденних атак російських Шахедів – “Армія Inform”
30 Вересня 2024 17:34
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атаки ворога, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вересень 2024 року став першим місяцем, коли Росія здійснювала щоденні атаки дронами-камікадзе. 

Як повідомляє “Армія Inform“, загалом ворог запустив в Україну 1339 ударних безпілотників типу “Шахед”. З них 1107 було знищено, інші були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Аналіз даних Повітряних сил ЗСУ, проведений виданням, показав, що в середньому російські війська запускали близько 44 “Шахедів” на день. Найбільша кількість атак була зафіксована 14 вересня, коли було здійснено 72 запуски. Протягом усього вересня не було жодного дня без пусків дронів-камікадзе.


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