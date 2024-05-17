Кримінал

В Україні затримали американського добровольця, якого у США підозрюють у подвійному вбивстві

17 Травня 2024 19:28
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прокуратура
Затриманий громадянин США / Фото: ОГП

В Україні заарештували громадянина США, якого на батьківщині підозрюють у подвійному вбивстві та інших злочинах.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року. Прокурори готуються розпочати процедуру передачі цієї особи компетентним органам Сполучених Штатів”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не називають імені затриманого, проте, ймовірно, йдеться про Крейга Ленга.

Відомо, що підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні. Близько півтора місяця у 2016 році та менше 1 місяця у 2022 році.

З 16 березня до 29 квітня 2016 року він проходив службу з випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби.

За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 року по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням.


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