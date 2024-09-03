Економіка

В Україні запускають Єдину платформу комунальних послуг – Шмигаль
3 Вересня 2024 13:35
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кабмін, Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

Кабмін запускає експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП для впорядкування житлово-комунальних послуг.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну, передає Урядовий портал.

“Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП”, – зазначив він.

За даними Шмигаля, система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

Зокрема, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

За словами прем’єра, платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

“Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту”, – додав Шмигаль.


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