В Україні запускають пілотний проєкт з навчання жінок-водійок

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з ООН Жінки запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Проєкт під назвою “Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень” – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням”, — йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергія Деркача, це перша ініціатива відомства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

У межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.