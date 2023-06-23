Суспільство

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

23 Червня 2023 09:34
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зброя, мвс, клименко

23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив у Telegram міністр МВС Ігор Клименко.

 “Сьогодні – 23 червня. Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює”.

Як зазначив Клименко, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також буде спрощена процедура отримання дозволів на зброю.

Міністр повідомив, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через “Єдине вікно громадянина” або у магазині з продажу зброї. 

Також у МВС створили контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 та чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot, де українці зможуть отримати відповіді на будь-які питання щодо нововведень.


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