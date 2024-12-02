В Україні запрацювала нова система миттєвих електронних платежів 

З 1 грудня Національний банк України ввів у дію оновлену версію системи електронних платежів СЕП-4.1, що підтримує функцію миттєвих кредитових переказів. Нова функціональність уже доступна в 10 банках, повідомляє пресслужба НБУ.

Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, яка дозволяє миттєво зараховувати кошти на рахунок отримувача через СЕП. Процес автоматично супроводжується повідомленням про результат для платника та отримувача. Такі операції можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.

Станом на сьогодні до миттєвих переказів СЕП підключені:

Національний банк України

АТ “Ощадбанк”

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

АТ “СКАЙ БАНК”

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

АТ “УКРСИББАНК”

АТ “Укрексімбанк”

АТ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

АТ “СЕНС БАНК”

АТ “АЛЬТБАНК”

АТ “Ідея Банк”.

Як пояснив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк, новий підхід до платежів відповідає сучасним європейським вимогам. Це сприятиме підвищенню якості платіжних послуг в Україні.