Економіка

В Україні запрацювала нова система миттєвих електронних платежів 
2 Грудня 2024 15:50
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Будівля Національного банку України / Фото: УНІАН

З 1 грудня Національний банк України ввів у дію оновлену версію системи електронних платежів СЕП-4.1, що підтримує функцію миттєвих кредитових переказів. Нова функціональність уже доступна в 10 банках, повідомляє пресслужба НБУ.  

Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, яка дозволяє миттєво зараховувати кошти на рахунок отримувача через СЕП. Процес автоматично супроводжується повідомленням про результат для платника та отримувача. Такі операції можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.  

Станом на сьогодні до миттєвих переказів СЕП підключені:  

  • Національний банк України
  • АТ “Ощадбанк”  
  • АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”  
  • АТ “СКАЙ БАНК”  
  • АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”  
  • АТ “УКРСИББАНК”  
  • АТ “Укрексімбанк”  
  • АТ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”  
  • АТ “СЕНС БАНК”  
  • АТ “АЛЬТБАНК”  
  • АТ “Ідея Банк”.  

Як пояснив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк, новий підхід до платежів відповідає сучасним європейським вимогам. Це сприятиме підвищенню якості платіжних послуг в Україні.  


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