В Україні запрацювала нова система миттєвих електронних платежів 

З 1 грудня Національний банк України ввів у дію оновлену версію системи електронних платежів СЕП-4.1, що підтримує функцію миттєвих кредитових переказів. Нова функціональність уже доступна в 10 банках, повідомляє пресслужба НБУ.
Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, яка дозволяє миттєво зараховувати кошти на рахунок отримувача через СЕП. Процес автоматично супроводжується повідомленням про результат для платника та отримувача. Такі операції можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.
Станом на сьогодні до миттєвих переказів СЕП підключені:
- Національний банк України
- АТ “Ощадбанк”
- АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
- АТ “СКАЙ БАНК”
- АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
- АТ “УКРСИББАНК”
- АТ “Укрексімбанк”
- АТ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
- АТ “СЕНС БАНК”
- АТ “АЛЬТБАНК”
- АТ “Ідея Банк”.
Як пояснив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк, новий підхід до платежів відповідає сучасним європейським вимогам. Це сприятиме підвищенню якості платіжних послуг в Україні.