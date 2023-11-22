В Україні заочно засудили до 15 років тюрми ще понад 50 депутатів держдуми РФ

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили ще 52 депутатів російської держдуми, які голосували за визнання так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як зазначається, за публічного обвинувачення Івано-Франківської та Вінницької обласних прокуратур 52 особи визнані винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

“Вироками судів їм призначене покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — зазначили в ОГП.

Правоохоронці довели, що обвинувачені як представники влади РФ 15 лютого 2022 року підтримали незаконну постанову про звернення до російського президента з проханням визнати так звані “ЛНР” і “ДНР” як “самостійні, суверенні й незалежні держави”.

“22 лютого 2022 року депутати підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією й так званими “ДНР” і “ЛНР”, чим вчинили умисні дії з метою зміни меж території та держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків”, — додали в Офісі генпрокурора.

Окрім цього, щодо ще 23 депутатів РФ обвинувальні акти скеровано до суду.

Оскільки зловмисники перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Перелік засуджених депутатів держдуми оприлюднений на сайті СБУ.