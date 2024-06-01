В Україні загинув доброволець із Нідерландів

Ще один голландський доброволець загинув в Україні. Як пише NOS, Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило повідомлення про це в соціальних мережах, але не стало нічого більше говорити на прохання родичів загиблого.

За даними AD, чоловік воював у складі Українського іноземного легіону і був убитий 20 травня в районі Часів Яру, міста на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Інститут вивчення війни (ISW) написав 24 травня, що Росія наблизилася до Часового Яру на відстань до 1,5 км, але українці міцно закріпилися там.

Це вже третій голландський доброволець, який загинув в Україні. Міністерство закордонних справ не знає, скільки голландців воює там і скільки з них загинуло.

За словами почесного консула України в Нідерландах, на початку війни десятки голландських добровольців повідомили про участь у війні проти РФ.