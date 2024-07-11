Суспільство

В Україні заборонили продавати звичайні та електронні сигарети з ароматизаторами
11 Липня 2024 16:05
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Чоловік курить електронну сигарету / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Із 11 липня в Україні заборонений продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами. А також на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

Про це говорить Закон України №1978-XI, який набув чинності рік тому – 11 липня 2023 року, пояснює Центр громадянського представництва “Життя”.

Відповідно до закону, з продажу мають повністю зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням. Впродовж року магазини мали розпродати залишки.

Відтепер всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну “Я кидаю курити!”.

Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори будуть оновлюватися щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.


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