В Україні з березня зростуть пенсії

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Пенсії буде підвищено майже на 8%, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року”, – поінформував він.

Шмигаль наголосив, що це вже третя індексація за час повномасштабної війни.

“Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн”, – повідомив очільник уряду.

Він пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Прем’єр наголосив, що індексація стосуватиметься більше 10 мільйонів громадян, а саме 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, а також майже 100 тисяч “чорнобильців”.

Окрім того, Шмигаль повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.