Кримінал

В Україні викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру
25 Вересня 2024 16:26
читать на русском →

СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.

“У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності. За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку”, – йдетсья у повідомленні.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції фігуранти мали свій відсоток. Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні / Фото: СБУ

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Вересня 2024 14:51

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло четвертої загиблої
25 Вересня 2024 15:12

Росіяни запустили в Китаї програму виробництва далекобійних ударних дронів, – Reuters
25 Вересня 2024 13:56

На Дніпропетровщині судитимуть очільника та секретаря міської громади, які вимагали $30 000 хабара
25 Вересня 2024 12:46

Окупанти з трьох боків наступають на Вугледар – британська розвідка 
25 Вересня 2024 11:41

Уряд змінив порядок виплат бійцям в разі отримання інвалідності та родинам загиблих воїнів 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки