Суспільство

В Україні в’язні можуть отримати дозвіл на виїзд з колоній
15 Жовтня 2024 15:25
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закон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Якщо законопроект про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року буде схвалено, в’язням дозволять покидати колонії, проте лише за певних умов і на короткий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Законопроектом пропонується дозволити засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича короткочасні виїзди за межі колонії. Виїжджати дозволено лише на територію України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Це стосується також засуджених, яких утримують у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Також пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки можуть їхати до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються та охороняються вартою.

Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.


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В Україні в’язні можуть отримати дозвіл на виїзд з колоній
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