В Україні ввели в обіг монету до 300-річчя Сковороди

Сьогодні в Україні вводиться в обіг монета “Сад божественних пісень” номіналом 20 гривень.

Про випуск монети до 300-річчя з дня народження Сковороди повідомили у Національному банку України.

На аверсі монети розміщено фонтан, що наповнює водою різні посудини — метафори людини та людської душі.

“З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, — усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди “Нерівна всім рівність…”)”, — зазначають в НБУ.

На реверсі монети зображено композицію з юнаком, навколо якого — дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа. Поруч слова Сковороди — “Світ ловив мене та не спіймав”.