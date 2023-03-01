В Україні вперше провели дослідження про ставлення громадян до стерилізації тварин

До Всесвітнього дня стерилізації тварин, 28 лютого, проведено перше в Україні дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. Дослідження стало особливо актуальним у зв’язку зі збільшенням кількості безпритульних тварин через війну та показало, що 82% вважають стерилізацію дієвим та необхідним методом для боротьби із неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин.

Про це повідомили у зовнішній пресслужбі Royal Canin в Україні.

Презентація дослідження та його обговорення відбулося у рамках експертної платформи за участі ветеринарних лікарів, зоозахисників, представників громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин. Проблема неконтрольованого розмноження стає нагальною, адже через війну багато тварин залишись без дому, були покинуті чи втекли. Так, за даними UAnimals одна пара котів та всі їхні нащадки протягом 7 років можуть народити 420 тисяч кошенят, а одна пара собак та їхнє потомство за цей же період — 84 тис. цуценят.

Стерилізація, на думку експертів, є найефективнішим і найгуманнішим рішенням для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. До того ж дослідження, проведене компанією Gradus показало, що 63% українців визнають проблему безпритульних тварин. Половина усіх опитаних підтримують стерилізацію тварин за будь-яких обставин і 38% — підтримує стерилізацію за наявності для неї об’єктивної причини.

“Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Існує дві складові для розв’язання цієї проблеми: перша – це адопція, і друга – це, звичайно, стерилізація. Попри, можливо, поширену думку, стерилізація це все-таки гуманна процедура, оскільки ми рятуємо тварин від потенційних майбутніх страждань. Так, в рамках нашого проєкту з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин разом з Royal Canin нам вдалось вже простерилізувати 1000 кішок та майже 400 собак,” — зазначила Ольга Чевганюк, директорка UAnimals.

Окрім стерилізації безпритульних тварин в ході експертної платформи також було обговорена стерилізація домашніх тварин, її протипоказання, можливі наслідки, зміна поведінки та харчування тощо, а також наголошено на обов’язкових профілактичних візитах до ветеринарного лікаря.

“Окрім того, що стерилізація допомагає попередити низку хвороб, вона також допоможе вберегти домашню тварину від потенційних втеч, що так само можуть стати причиною неконтрольованого розмноження і можливого негуманного поводження з її потомством. Бути відповідальним власником — це не лише забезпечувати улюбленця якісним харчуванням чи водою у вільному доступі. Це у тому числі про здоров’я та безпеку тварини. Відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров’я своїх улюбленців. Так, за даними опитування 50% власників котів та 28% власників собак стерилізували своїх улюбленців. Більшість респондентів зазначили, що вони вирішили стерилізувати свого улюбленця за власним бажанням (66% власників котів та 58% власників собак)”, — прокоментувала Аліція Немеш, менеджерка з комунікацій Royal Canin Ukraine.

Стерилізація також впливає на тривалість та якість життя як домашніх улюбленців, так і безпритульних тварин. Вона може продовжити життя тварини на 3-5 років та суттєво зменшує ризик появи пухлин та низки інших захворювань.. Заохочення власників домашніх тварин бути відповідальними, проводити профілактичні візити до ветеринарного лікаря, а також стерилізувати своїх улюбленців є дуже важливим для збереження здоров’я, благополуччя та продовження життя котів та собак. Всі експерти переконані, що впровадження цих рекомендацій допоможе покращити життя тварин та дозволить мінімізувати неконтрольоване розмноження, що в результаті зменшить кількість безпритульних тварин в Україні.