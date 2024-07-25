Кримінал

В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді на 13 млн грн
25 Липня 2024 10:50
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В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску “Порубне-Сірет” Чернівецької митниці, для проходження митного контролю обрав смугу руху “зелений коридор”. Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет. 

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вилучена контрабанда / Фото: Офіс Генпрокурора

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