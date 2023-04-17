В Україні вперше імплантували протез в кістку пацієнта

Завдяки остеоінтеграційному протезуванню робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції та повноцінно ходити – вже за шість місяців, повідомляє Мінздрав.

Першим пацієнтом, кому імплантували протез в кістку, став 56-річний ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Восени минулого року авто, в якому він разом зі своїми побратимами їхав на завдання, наскочило на міни. У результаті чоловік втратив обидві ноги.

“Цю та ще три остеоінтегрувальні операції українським лікарям допомагав робити один із провідних спеціалістів світу – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. На його рахунку вже близько 1 500 операцій!”, – зазначили в міністерстві.