В Україні відзначають значне покращення точності північнокорейських ракет, які застосовує Росія

Північнокорейські балістичні ракети, випущені російськими військами по Україні з кінця грудня, були набагато точнішими, ніж ті, що летіли протягом минулого року. Експерти кажуть, що Росія може допомагати Пхеньяну технологіями.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на два високопоставлені українські джерела.

За останні кілька тижнів Росія випустила по Україні понад 20 північнокорейських балістичних ракет. Їхня точність була набагато кращою, за попередні пуски, адже вона зросла до 50-100 метрів від потенційних об’єктів. Раніше похибка становила 1-3 кілометри.

Фрагмент північнокорейської ракети, які вдарили по Україні / Фото: Reuters

Ян Ук, експерт з озброєнь із сеульського Інституту політичних досліджень “Асан”, зазначив, що покращення ракетного потенціалу Північної Кореї несе тривожні наслідки. Воно може посилити загрозу для Південної Кореї, Японії та США, а також сприяти продажу модернізованої зброї нестабільним державам чи збройним угрупованням.

“Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі”, – сказав він, відповідаючи на запитання для цієї статті.

Військові програми Північної Кореї стрімко розвиваються в останні роки, включаючи ракети малої і середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Однак, до втручання в ситуацію в Україні, КНДР не випробовувала нову зброю в бою.

Військовий експерт Ян сказав, що його контакти з питань безпеки в Україні також незалежно повідомили про вдосконалення останніх партій північнокорейських ракет.

“Оскільки вони виробляють ракети і отримують зворотній зв’язок від клієнтів – російської армії – то вони мають більше досвіду у виробництві більш надійних ракет”, – сказав він.

Невідомо, які саме модифікації зробила Північна Корея. Криміналістичний аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося дуже мало. Можливо, ракети були оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

“Інші фактори, які могли б підвищити точність, включають кращу інформацію про цілі для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і вдосконалення на основі даних і досвіду північнокорейських вчених, отриманих під час війни”, – йдеться в публікації.

Росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності К-23, К-23А і К-24 по Україні наприкінці 2023 року і з того часу випустила близько 100 ракет, повідомило джерело. Київ заявляє, що Росія також отримала мільйони артилерійських снарядів і тисячі військовослужбовців з Пхеньяна для допомоги у військових діях.