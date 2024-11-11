Суспільство

В Україні відзначають другу річницю звільнення Херсона
11 Листопада 2024 07:49
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Сьогодні, 11 листопада, Україна відзначає другу річницю визволення Херсона та всього Правобережжя Херсонщини. Два роки тому українські прапори знову замайоріли над містом, яке під час окупації стало символом незламності.

Від початку повномасштабного вторгнення Херсон перебував під контролем ворога, проте місцеві мешканці продемонстрували справжню відвагу, виходячи на проукраїнські мітинги.

В окупації Херсон перебував понад вісім місяців, і цей час став важким випробуванням для жителів: щоденний терор, тиск і тортури не зламали херсонців. Під час звільнення вони зустрічали Збройні Сили України з прапорами та гаслами: “Херсон – це Україна”.

Проукраїнські акції в центрі Херсона

Херсон був і залишається Містом-героєм попри щоденні обстріли та наближеність до ворожих позицій.

Сьогодні Херсон та все правобережжя потерпає від щоденних обстрілів, адже росіяни б’ють хаотично по містам та селам області. В основному, поранень зазнає цивільне населення.

Херсон після визволення / Фото: Радіо Свобода, Офіс президента

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