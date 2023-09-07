В Україні відзначають День воєнної розвідки

Українські військові розвідники відзначають 7 вересня професійне свято.

Саме цього дня у 1992 році, відповідно до Указу Президента “Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України”, у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов привітав колег зі святом.

Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України!

Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники — люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений — значить озброєний!

Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили неоціненний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної Перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка — це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім — напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів.

Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях!

Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море!

Хай буде світло! Знищимо пітьму!