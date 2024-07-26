В Україні відновлюється “велика приватизація”, на продаж виставлять п’ять об’єктів нерухомості та промисловості

В Україні відновлюється “велика приватизація”, оголошено перші 5 об’єктів, які підуть на продаж.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, на продаж виставлять два об’єкти, які раніше були у державній власності:

готель “Україна” на Майдані Незалежності (аукціон — 18 вересня, стартова вартість — 1,05 млрд. грн.);

найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (аукціон 9 жовтня, стартова ціна — 3,9 млрд. грн.).

Також Гетманцев розказав, що у переліку три об’єкти, власниками яких раніше були підсанкційні особи. За рішенням ВАКС їх передали у власність держави.

провідний виробник газобетонних виробів ТОВ “Аерок”;

розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ “Демурінський ГЗК”;

ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь” — компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва “Ocean Plaza”.

Кошти від продажу двох об’єктів надійдуть до держбюджету України. Від решти трьох — у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

“Приватизація відбуватиметься онлайн на платформі “Прозорро.Продажі” — це дозволить охочим контролювати процес, і, сподіваюся, зміцнить довіру до результату”, — заявив голова профільного комітету ВР.