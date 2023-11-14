Політика

В Україні важка ситуація на полі бою, — Столтенберг

14 Листопада 2023 11:20
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війна, нато

В Україні ситуація на полі бою є важкою, НАТО та європейські союзники мають більше допомагати Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 листопада.

«Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою», — сказав він у Брюсселі перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони), передає Укрінформ.

Генсек додав, що НАТО не може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну перемогти, тому Альянс має продовжувати та нарощувати підтримку України.

«Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах — підтримати Україну», — сказав Столтенберг.


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