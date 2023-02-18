Новини

В Україні “Вагнер” втратив понад 30 тисяч бійців, – уряд США

18 Лютого 2023 11:34
28
читать на русском →
сша, вагнер

За оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія Wagner Group зазнала понад 30 000 втрат, у тому числі близько 9 000 бійців було вбито.

Близько половини з цих 9000 були вбиті з середини грудня, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. А близько 90% убитих у грудні були завербовані з російських в’язниць, повідомляє CNN

Група значною мірою покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди. “Це не демонструє жодних ознак зменшення”, – сказав Кірбі в п’ятницю, хоча минулого тижня лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що він більше не вербуватиме кадрів із в’язниць.

“Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м’ясорубку тут, нелюдськими способами, не замислюючись. Людей, яких він щойно вирвав із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кидайте їх у бій”, – сказав Кірбі. 

Нещодавно «Вагнер» зазнав великих втрат у напружених боях за східноукраїнське місто Бахмут.

Кірбі сказав, що Росія досягла “поступових успіхів” у місті та його околицях, оскільки бойові дії посилилися протягом останніх кількох днів. За його словами, США не можуть передбачити, чи прорветься Росія.

Навіть якщо вони це зроблять, Кірбі сказав, що місто не має справжньої стратегічної цінності, тому що США вважають, що Україна збереже свої міцні оборонні лінії по всьому Донбасу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2023 15:13
88

В Україні запрацював ChatGPT: що це та як отримати доступ
18 Лютого 2023 16:40
17

Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
18 Лютого 2023 15:42
20

ЄС планує спільну закупівлю зброї для допомоги Україні
18 Лютого 2023 14:10
26

Сунак закликає Захід «подвоїти» військову допомогу Україні
18 Лютого 2023 13:41
94

Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки