В Україні “Вагнер” втратив понад 30 тисяч бійців, – уряд США

За оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія Wagner Group зазнала понад 30 000 втрат, у тому числі близько 9 000 бійців було вбито.

Близько половини з цих 9000 були вбиті з середини грудня, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. А близько 90% убитих у грудні були завербовані з російських в’язниць, повідомляє CNN.

Група значною мірою покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди. “Це не демонструє жодних ознак зменшення”, – сказав Кірбі в п’ятницю, хоча минулого тижня лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що він більше не вербуватиме кадрів із в’язниць.

“Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м’ясорубку тут, нелюдськими способами, не замислюючись. Людей, яких він щойно вирвав із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кидайте їх у бій”, – сказав Кірбі.

Нещодавно «Вагнер» зазнав великих втрат у напружених боях за східноукраїнське місто Бахмут.

Кірбі сказав, що Росія досягла “поступових успіхів” у місті та його околицях, оскільки бойові дії посилилися протягом останніх кількох днів. За його словами, США не можуть передбачити, чи прорветься Росія.

Навіть якщо вони це зроблять, Кірбі сказав, що місто не має справжньої стратегічної цінності, тому що США вважають, що Україна збереже свої міцні оборонні лінії по всьому Донбасу.